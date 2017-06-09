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Лиепайский музей получил два приза “Zelta puteklis 2016”

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Лиепайский музей 26 мая в Елгаве получил приз Латвийского общества музеев "Zelta puteklis 2016" в двух номинациях – за успешно реализованный проект "Курземе открывает шкаф" в номинации "Образовательный проект в музее 2016", а также выставка "Dzelzgriezēj, šī pasaule mums jāsagriež" получила приз среди 11 номинантов в "Тематическая выставка года 2016".

Латвийское общество музеев уже несколько лет организует конкурс „Zelta puteklis”, цель которого способствование качественного развития музеев и создание позитивной публичности музеев, подчеркивая качество продуктов, доступность и значение для общества. 

Претендентом на приз может быть любой зарегистрированный в Латвии музей, который в минувшем году создал продукт, который соответствует одной из номинаций.

Организуемый Курземским информационным центром народного костюма в „Kurzeme atver skapi” предлагал посетителям поближе ознакомиться с народными костюмами. 

Лекции, творческие мастерские, экспресс-выставки с предметами народных костюмов из запасников музея привлекли внимание посетителей из разных мест Латвии. Цикл мероприятий был создан при поддержке Государственного фонда культурного капитала.

Выставка "Dzelzgriezēj, šī pasaule mums jāsagriež" рассказывала о группе “Līvi” – эту выставку можно считать символом латышской рок-музыки и знаком идентичности Лиепаи.

Это была первая выставка о "Ливах", которая в одном месте собрала много предметов из жизни групп и музыкантов. Визуальный образ группы был создан при помощи Элиты Патмалниеце. 

Эта выставка также получила знак качества “Приз мероприятия года 2016” от Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий за лучшую выставку, экспозицию и стенд.

 Lasi arī šeit: Liepājas muzejs saņem nozares profesionāļu novērtējumu – balvu “Zelta puteklis 2016” divās nominācijās 

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