Лиепайский музей получил в подарок две работы Улдиса Пиленса

Президент концерна "UPB" и архитектор Улдис Пиленс подарил Лиепайскому музею две свои работы, которые еще на этой неделе можно осмтреть на выставке в музее “Cikls. 30/70”.
Выставка работ Улдиса Пиленса в музее будет открыта до 16 апреля. Он вызывает большой интерес у посетителей. Автор указал, что после выставки в музее работы, скорее всего, попадут в частные коллекции и больше не будут вместе широкой публике.
Улдис Пиленс признался, что творческое самовыражение в этой сфере является медитацией для него. Поэтому он будет продолжать писать картины. "По отношению к жизни, я архитектор, и я учился и рисованию и живописи как в Латвии, так и в Германии. Писать картины, или как я бы это лучше назвал – медитация красок, больше необходима мне самому", – отметил архитектор.
Выставка работ Улдиса Пиленса "Cikls. 30/70" в Лиепайском музее на проспекте Курмаяс, 16/18 открыта со 2 марта по 16 апреля. Вход бесплатный.
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