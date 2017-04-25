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Лиепайский порт в первом квартале 2017 года работал со стабильным ростом оборота грузов

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В первом квартале 2017 года предприятия Лиепайского порта перевалили 1 634 250.66 тонны различных грузов, что свидетельствует о стабильности. Рост оборота грузов составил + 13,1 %, по сравнению с первым кварталом предыдущего года. По большей части это обеспечивают сыпучие грузы, которые составлют большую часть грузов - 79 % от общего грузооборота.  

В первом квартале 2017 года в Лиепайской порту было перевалено 1 286, 1 тысяч тонн сыпучих грузов – или 79% от всех грузов. Далее следуют генеральные грузы – 235,8 тысяч тонн или 14% и жидкие грузы – 112, 4 тысяч тонн, или 7%. 

В период учета было обслужино 364 судна, въехало и уехало 5576 пассажиров. 

В сегменте сыпучих грузов все еще доминируют зерновые - 634.9 тысяч тонн, затем следуютобогащенные антрацитами уголь 
- 366,9 тысяч тонн.

В первые три месяца этого года, самый большой оборот был у компании “Ekers Stividors LP” – 639 402,78. 

Вмарте 2017 года в Лиепайском порту было перевалено 563 647,77 тонн грузов, что на 26% больше, чем в марте 2016 года. В марте этого года было обслужено 131 судно, и 1544 пассажиров. 

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