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Лиепаю с рабочим визитом посетила посол Польши

Ключевые слова новости города | дума

В годовщину самой старой демократической конституции Европы – в день Конституции Польши, 3 мая, – Лиепаю впервые посетили посол Польши Эва Дембская и консул Войцех Край. Польские гости в городе провели и следующий день, когда был  государственный праздник Латвии, 4 мая.

Э.Дембская и В.Край с рабочим визитом прибыли в городскую думу, где встретились с председателем думы Улдисом Сесксом и его заместителями Гунаром Ансиньшем и Юрием Хадаровичем. Они ознакомили гостей с новинками в разных отраслях, – проинформировала специалист по общественным отношениям самоуправления Кристине Чабыкина.

Посол встретилась также с епископом Лиепайской епархии Виктором Стулпиным, а вечером гостила в лиепайском клубе польских женщин "Ванда". "Встретили как могли. Я очень польщена, тронута и рада, эмоции бьют через край, – впоследствии корреспонденту "Курземес вардс" поведала руководитель клуба "Ванда" Рита Розентале. – Мы вместе пели, праздновали. Встречу с такими высокопоставленными гостями трудно переоценить". В следующем году Латвия будет отмечать свой юбилей, а также столетие обретения независимости отметит Польша, и клубу "Ванда" исполнится 10 лет. Совместные юбилеи придется также вместе отметить – такая идея в клубе "Ванда" появилась при встрече с послом. Как именно отметить, об этом еще нужно подумать, но песни будут обязательно.

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