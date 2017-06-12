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Лиго в Лиепае на концертной эстраде “Pūt, vējiņi”!

Ключевые слова новости города | дума

Самоуправление Лиепаи и Лиепайский центр народного искусства и культуры предлагает лиепайчанам и гостям города отпраздновать Лиго в Лиепае на концертной эстраде “Pūt, vējiņi” 23 июня с 20.30 до 4 утра. Лиепая в этом году будет праздновать, наслаждаясь концертной программой известных актеров и музыкантов с золотыми песнями латвийской эстрады, а также традиционным Яновым костром и балом до рассвета.

На праздничном концерте с 20.30 будут выступать актер театра Дайлес Артис Робежниекс, актрисы Лиепайского театра Эверита Пьята и Агнессе Екабсоне, а также певец Андрис Эрглис и группа музыкантов под началом Яниса Сраздса. С 22 часов в саду начнут разжигать традиционный костер, который в этом году будут разжигать Иева Талберга и друзья, а рассвет можно будет встретить на балу с группой "Dakota".

Можно будет брать свою праздничную корзину или же лакомиться в кафе “Lotte Caffe” в саду “Pūt, vējiņi”.

Билеты (5 EUR) доступны в кассах ООО “Biļešu Paradīze” по всей Латвии или в  www.bilesuparadize.lv, а также в праздничный вечер с 19.00 в кассах “Pūt, vējiņi”. Лигам, Янисам и детям до 12 лет при предъявлении документов, вход бесплатный.

Отпраздновать Лиго приглашают Лиепайское самоуправление, Лиепйаский центр народного творчества и искусства, поддерживает “IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle”. 

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