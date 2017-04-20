Масштабное закрытие последнего концертного сезона ЛСО Атвара Лакстигалы

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Масштабной концертной программой 29 апреля в 18 часов в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" Лиепайский симфонический оркестр (ЛСО) завершит свой 136-й концертный сезон. Это будет последний концерт ЛСО, которым будет дирижировать Атвар Лакстигала, находясь в статусе главного дирижера и художественного руководителя оркестра.

В свое время, концертируя как валторнист, А.Лакстигала становился лауреатом многих международных конкурсов, а вместе с ЛСО как его главный дирижер получил множество наград в различных номинациях, в том числе высшую награду Латвии в области музыкального искусства – Большой приз в музыке. В 2011 году также лиепайчане оценили достижения А.Лакстигалы, выбрав его "Лиепайчанином года".

Получив очень ценный опыт вместе с ЛСО, А.Лакстигала стал одним из выдающихся латвийских дирижеров молодого поколения. Работу в качестве главного дирижера ЛСО он начал с яркого дебюта в январе 2010 года, а регулярное и успешное сотрудничество с этим коллективом у дирижера сложилось еще с марта 2008 года. Следует отметить, что дирижирование симфоническим оркестром А.Лакстигала изучал не только в Берлинском университете искусств у одного из выдающихся европейских профессоров дирижирования Луца Келлера (который за эти годы в качестве приглашенного дирижера неоднократно выступал с ЛСО), но и в Латвийской музыкальной академии у долголетнего главного дирижера и художественного руководителя ЛСО Иманта Ресниса. Свое мастерство А.Лакстигала совершенствовал также в мастер-классах у нескольких выдающихся дирижеров и педагогов – Василия Синайского, Леонида Грина, Неэме Ярви, Пааво Ярви, Генриха Шиффа. В 2009 году А.Лакстигала с успехом дебютировал за дирижерским пультом оркестра Латвийской национальной оперы, позднее продолжая сотрудничество в бесчисленных оперных и балетных спектаклях, а также концертах.

Параллельно работе с ЛСО А.Лакстигала дирижировал также Берлинским симфоническим оркестром, Литовским государственным симфоническим оркестром, оркестром Северного Рейна и Вестфалии в Германии, симфоническими оркестрами Бари и Рима в Италии, стамбульским камерным оркестром "Milli Reasürans" и камерным оркестром университета Яшар в Турции, симфоническим оркестром Сан-Паулу в Бразилии, Таллиннским камерным оркестром, а также как музыкальный руководитель участвовал в создании балетного спектакля С.Прокофьева "Золушка" Национального балета Шотландии.

Говоря о том, как за эти семь лет изменился ЛСО, А.Лакстигала отмечает: "Несмотря на то, что обстоятельства были печальными, когда я начал работать с ЛСО (экономический кризис, на половину и больше урезаны зарплаты, отчаяние, неясность), оркестр был в очень хорошей форме, и это, конечно, благодаря Иманту Реснису и самим музыкантам. С тех пор действительно многое изменилось, сменилась почти треть музыкантов оркестра. Профессиональные качества оркестра однозначно на высоте, но это мы можем наблюдать у всех без исключения профессиональных музыкальных коллективов Латвии. Со временем требования растут как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. В отношении звука оркестр стал намного чувствительнее к различным тонким нюансам, в каком-то отношении стал живее. Я всегда считал, что созданный оркестром или каждым отдельным инструментом звук – не что-то механическое, искусственное, оркестр – живой. Если музыканты вместе с дирижером оживляют музыку, происходит чудо, и самое большое удовлетворение доставляет то, что эти мгновения чуда в последние годы наблюдались все чаще".

"Никогда я не делил концерты на важные или менее важные. Каждый концерт я дирижировал с максимальной самоотдачей – также концерт в Кулдиге или Айзпуте для меня никогда не был менее важным, чем концерт в Риге или Лиепае. Но, конечно, есть концерты, которые останутся в памяти дольше, как исполнение "Реквиема" Верди, открытие Резекненского концертного зала "Горс", исполнение 4-й симфонии Г.Малера, концерты в Индии – Мумбаи и Дели, также в Греции, Китае, Литве и, конечно, я никогда не забуду исполнение 9-й симфонии Л.Бетховена на концерте открытия концертного зала "Лиелайс дзинтарс", – о пережитых вместе с ЛСО наиболее ярких моментах вспоминает А.Лакстигала.

В программе концерта закрытия 136-го сезона прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена, в концерте в качестве солиста выступит выдающийся скрипач Алексей Лундин – первая скрипка одного из ведущих оркестров мира "Виртуозы Москвы". Свой действительно популярный Скрипичный концерт Бетховен написал в 1806 году для в то время ведущего в мире скрипача Франца Клемента. Правда, его первое исполнение пережило неудачу, и произведение было забыто на несколько десятков лет, пока в 1844 году его вместе с оркестром Лондонской филармонии под управлением Феликса Мендельсона решил исполнить в то время еще 12-летний, впоследствии выдающийся скрипач 19-го столетия Йозеф Иоахим. С тех пор этот концерт Бетховена стал одним из самых значимых произведений в репертуаре скрипичных концертов, который регулярно исполняется и записывается и в наши дни.

Публика сможет насладиться также написанной Густавом Малером в 1902 году 5-й симфонией, составной частью которой является популярное "Адажиетто" (которое всегда можно связать с картинами уходящей эпохи визуально впечатляющего фильма Лукино Висконти "Смерть в Венеции"). Это четвертая часть симфонии – возможно, самая известная и наиболее часто исполняемая композиция Малера. Музыковеды пишут, что это своего рода песнь любви Малера супруге Алме. 5-ю симфонию Малер создал в то время, когда написанная им музыка стала пользоваться успехом, и в это же время он встретил свою будущую жену.

"Музыка Густава Малера нравится всем. В ней можно найти и большую эмоциональную силу, и совсем что-то хрупкое, исполненное любовью и неуловимое. Скрипичный концерт Бетховена и 5-я симфония Малера очень хорошо сочетаются – эта музыка была создана в Австрии. Творчество Бетховена меня особенно привлекает, но как-то так случилось, что в последнее время в Лиепае музыка Бетховена не звучала", – о выборе программы говорит А.Лакстигала.

Следующий, 137-й концертный сезон ЛСО начнет под управлением нового главного дирижера – Гинтараса Ринкевичюса, но сотрудничество с Атваром Лакстигалой, хотя и не столь часто, оркестр продолжит. "Осенью я полностью переберусь в свое родное Огре. Но с Лиепаей меня всегда будут связывать самые светлые воспоминания – это не только многие прекрасные мгновения, которые я здесь пережил вместе с лиепайским оркестром, но здесь также родилась моя доченька Луизе – ровно спустя один день после того, как я получил титул "Лиепайчанина года – 2011". То, что я непременно хотел бы взять с собой, это особенная, только лиепайчанам свойственная гордость за себя, какую я не ощущал больше нигде в мире", – говорит А.Лакстигала.

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