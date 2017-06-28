Мэром Лиепаи избран Улдис Сескс

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На состоявшемся 22 июня первом заседании Лиепайской думы ее председателем избран прежний руководитель городского самоуправления Улдис Сескс (Лиепайская партия), сообщила агентству ЛETA председатель Лиепайскойизбирательной комиссии Симона Петровица.

За кандидатуру Сескса проголосовали 11 депутатов: шесть от Лиепайской партии и пять от Латвийского объединения регионов (ЛОР).

За вторую кандидатуру - Валерия Агешина ("Согласие") проголосовали четыре депутата от "Согласия".

Число мест вице-мэров не сократилось, их будет три. Заместителем мэра по вопросам развития и сотрудничества остался Гунар Ансиньш. Заместителем по вопросам спорта, образования и культуры стал Атис Декснис, а заместителем по вопросам туризма и инвестициям - Гирт Кронбергс.

В финансовом комитете будут работать Улдис Сескс (председатель комиссии), Валерий Агешин, Гунар Ансиньш, Атис Декснис, Гирт Кронбергс, Линда Матисоне, Эдвин Стрикс, Янис Вилнитис и Вилнис Витковский.

В комитете городского развития будут работать Улдис Сескс, Гунар Ансиньш, Гирт Кронбергс, Линда Матисоне, Людмила Рязанова, Янис Вилнитис и Вилнис Витковский.

В комитете социальных дел, здоровья и общественного порядка будут работать Атис Декснис, Хеленеа Герилович, Линда Матисоне, Гинтс Рочанс, Эдвин Стрикс, Хелвий Валцис и Вилнис Витковский.

В комитете образования, культуры и спорта будут работать Атис Декснис, Линда Матисоне, Гинтс Рочанс, Эдвин Стрикс, Хелвий Валцис, Павел Середа, Марис Верпаковский.

Как сообщалось, ЛОР договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе. ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование, и мэром будет избран представитель ЛОР.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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