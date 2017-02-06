Можно подать заявки на конкурс софинансирования для создания пунктов сбора бытовых отходов

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С 23 января по 28 февраля многоэтажные жилые дома Лиепаи призываются принять участи в конкурсе на получение софинансирования для создания пунктов сбора бытовых отходов в 2017 году.

19 января на заседании Лиепайской городской думы депутаты утвердили положение Конкурса софинансирования для создания пунктов сбора бытовых отходов в 2017 году. Цель конкурса – способствовать созданию системы вывоза отсортированных отходов и улучшить качество условий быта жителей лиепайчан.

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВОЧНАЯ АНКЕТА

Срок подачи проектов – 28 февраля 2017 года.

На софинансирование могут претендовать многоквартирные жилые дома, общая площадь которых равна или больше 1000 квадратных метров, или многоквартирные жилые дома, общая площадь которых равна или больше 800 квадратных метров, и которые получили титул «Самый ухоженный дом» на конкурсе «Лиепая прихорашивается». Софинансирование в порядке очереди получит каждый многоквартирный дом, который заполнить заявку и выполнит требования конкурса.

В среднем расходы на создание одного пункта сбора бытовых отходов составляют примерно 1600 евро. В рамках одного проекта планируется софинансирование до 50% расходов, но не более 800 евро. В целом в 2017 году планируется выделить 50 000 евро.



В течение месяца после объявления конкурса для участия необходимо подать решение собрания владельцев квартир и заполненную заявочную форму. После утверждения заявки подателю заявки будет необходимо заключить договор с управлением недвижимости о получении софинансирования проекта. После постройки пункта и его сдачи, будет оплачена оговоренная сумма.

Для создания пункта отходов необходимо выполнить следующие требования:

· Необходимо построить покрытие, которое обеспечивает размещение контейнера отходов;

· Необходимо построить ограждение вокруг пункта сбора отходов;

· Необходимо обеспечить удобный подъезд для специализированного транспорта для вывоза отходов;

· Необходимо обеспечить такую площадь пункта отходов, чтобы на нем можно было разместить, сменить и опустошить контейнер

Дополнительная информация в Управлении недвижимости на ул. Пелду, 5 тел: 6 34 04717.

Заявки на конкурс можно подать в Управлении недвижимости на ул. Пелду, 5 или в Центре приема посетителей городской думы на ул. Рожу, 6, или по почте: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.

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