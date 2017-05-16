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На 15-ой Ливской ярмарке будут участвовать искусные ремесленники

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20 и 21 мая, на лиепайском променаде будет проходить ежегодный "Праздник поселка Ливас" – один из крупнейших праздников традиционного культурного наследия в Курземе.

Ворота поселка Ливас откроются в субботу, 20 мая, с 10.00 до 19.00, и в воскресенье, 21 мая, с 11.00 до 15.00. В этом году, акцентируя 15-летний юбилей Ливской ярмарки, в субботу утром праздник начнется с создания особой цепи участников от первого места проведения Ливской ярмарки, Сенного базара, вплоть до променада, где на протяжении двух дней "Праздника поселка Ливас" будут проходить традиционные тематические процессы – Ливская ярмарка, Улица лиепайских мастеров, "Люди янтарного берега" и другие.

 В этом году для участия в Ливской ярмарке получено рекордное количество заявок – их прислали более 320 ремесленников, художников и мастеров разных умений, и произведен тщательный отбор участников. Вместе с тем на Ливской ярмарке ожидаются торговцы, которые будут предлагать изделия художественных ремесел исключительного качества. Созданное в Лиепае одновременно можно будет увидеть на Улице лиепайских мастеров.

Украшением праздника станет программа "Люди янтарного берега" с участием почти двух сотен танцоров всех поколений – все желающие смогут посмотреть яркие выступления исполнителей латышских народных танцев на сцене на стоянке возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс". В свою очередь, праздничная музыкальная программа или праздник народной музыки "Река Лива" в этом году будет звучать на двух сценах на лиепайском променаде. В этом году лейтмотивом звучания будут волынки, барабаны и свирели во всем их многообразии. Будут музицировать самые выдающиеся представители жанра латышской народной музыки – группы "Яуно Яню оркестрис", "Аули", "Skyforger", фольклорные коллективы "Делве", "Гроди", "Кокле" и "Лайксне", музыкальные объединения "Иманта Диманта" и "Ган Ган", этнокомпания "Зейди", капелла "Дзигас", группа народной музыки "Тейкас музиканти", мастер ритмов Нил Иле с объединением "Канисайфа" и многие другие.

Посетителей "Праздника поселка Ливас", семьи с детьми и в этом году будет радовать Игровой двор. Следуя советам мастера Алдониса Балдиньша, под руководством представителей общества "Красу каруселис" можно будет освоить древние игры, в том числе игру на ловкость для более старших детей. Во время творческих занятий можно будет изготовить свою дудочку, а также другие чудеса ремесленничества в различных мастерских на Ливской ярмарке. Маленьких зрителей спектаклем "Ноэми и Ноэлла" порадует также кукольный театр из Венгрии.

Поставщики услуг общественного питания и мастера вкуса знают, что и во время "Праздника поселка Ливас" его посетители хотят отведать привычные национальные блюда и напитки. В этом году особый почет и уважение будут оказаны нашему символу богатства и достатка – ржаному хлебу и традиции его выпечки. В особом Хлебном доме все желающие смогут узнать, каким является путь хлеба от зерна до буханки, больше узнать о ритуале выпечки хлеба, зерне и продуктах из зерна, истории хлеба и латышских знаках силы. Не зря черный хлеб из ржаной муки включен в канон культуры Латвии – важно эти накопленные столетиями знания передать следующим поколениям.

На "Празднике поселка Ливас" каждый сможет найти для себя и свой вкус праздника, и свою радость, и возможности отдыха, создав для себя богатые впечатлениями выходные в Лиепае. Праздничная программа в полном объеме будет доступна на домашней странице Лиепайского центра народного творчества и культурыwww.liepajaskc.lv, а также в социальных сетях – в профилях #LivasCiems, #LiepajasKC. 

"Праздник поселка Ливас" предлагают город Лиепая, Лиепайский центр народного творчества и культуры.

Вход на ярмарку будет бесплатным.

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