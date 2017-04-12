На конкурсы софинансирования проектов НГО и способствования здоровью поддержку получили 42 проекта

Ключевые слова новости города | дума

Комиссия оценки проектов НГО Лиепйаской думы ознакомилась с поданными 24 проектами НГО и 18 проектами способствования здоровью.

В целом на конкурсы софинансирования проектов НГО было подано 33 проекта на общую сумму 46 723 евро. Ознакомившись с заявками, комиссия решила поддержать 24 проекта на общую сумму 24 880 евро.

Список получивших поддержку проектов НГО можно найти ЗДЕСЬ

Цель конкурса НГО – поддержка общественно важных программ, проектов и мероприятий в Лиепае, а также активность жителей и их соучастие в решении актуальных проблем.

В 2017 году общее софинансирование проектов планируется в размере 30 000 EUR.

В результате конкурса планируется способствовать улучшению качества работы НГО и способствовать сотрудничеству между самоуправлением и НГО. Финансирование думы будет выделено проектам НГО, поэтому важна способность самих организаций привлечь финансирование и из других источников.

Подобный конкурс в Лиепае проводится уже с 2003 года (в этом году уже в 15-ый раз). В 2016 году софинансирование было выделено 32 организациям.

Список получивших поддержку проектов способствования здоровью можно найти ЗДЕСЬ

Главная цель конкурса способствования здоровью – способствование информированности жителей Лиепаи о здоровом образе жизни. Подателем проекта может быть любое зарегистрированное в Латвии юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано в Службе госдоходов как самозанятое лицо или индивидуальный коммерсант.

Общий бюджет конкурса составляет 7000 евро. Софинансироваться будут проекты и мероприятия в соответствии с приоритетными сферами здоровья, соответственно, в 2017 году этими сферами будут мероприятия профилактики травматизма среди детей и взрослых, профилактика инфекционных заболеваний, а также способствование здоровью на рабочем месте.

Реализация проекта планируется в Лиепае, и в выигрыше от проекта должны быть жители Лиепаи.

На обоих конкурсах проекты будут реализованы в 2017 году.

Более детальную информацию и консультации можно получить в отделе среды, здоровья и общественного соучастия думы, а также по телефону 63404747 и по э-почте: veselība@dome.liepaja.lv.

Lasi arī šeit: NVO līdzfinansēšanas un Veselības veicināšanas projektu konkursos atbalstu saņems 42 projekti