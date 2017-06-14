На мероприятиях в Лиепае почтут память жертв коммунистического геноцида

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14 июня в Лиепае на мероприятиях почтут память жертв коммунистического геноцида.

В 10.30 в Лиепайской 1-ой гимназии состоится мероприятие “Июнь. Spekke. Гимназия”. Бывший руководитель Лиепайской гимназии Арнольд Спекке учился в свое время в Московском университете. А в 1919 году он организовал и руководил Лиепайской гимназией. В то время в гимназии были латышский, немецкие и русские классы. А в 1935 году он стал работать дипломатом.

В 17 часов будет минута памяти на Центральном кладбище у камня памяти репрессированным. В мероприятии примут участие члены клуба репрессированных, солдаты Лиепайского гарнизона, яунсарги. Мероприятие будут вести Янис Дрейблатс и Лаура Ерума, а о музыке позаботятся Иво Фомин и Роберт Динтерс.

После мероприятия участники на автобусе отправятся в Лиепайский музей, где в 18 часов начнется концерт „Es dzīvoju starp ezeru un jūru”, на котором выступят женский хор “Aija”, молодежный ансамбль “Liedags”.

14 июня 1941 года без уда невинные люди были отправлены в вагонах для скота в Сибирь. Такую судьбу испытали 1371 житель Лиепаи и района. Они были в числе тех 15 424 жителей Латвии, которые были депортированы в Сибирь.

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