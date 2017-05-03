На очистку фасадов жилых домов от надписей можно получить софинансирование самоуправления

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Чтобы улучшить визуальный облик города, в порядке конкурса лиепайчане, чью собственность хулиганы запачкали, смогут получить поддержку от самоуправления в размере до 400 евро, чтобы устранить загрязнение. Срок подачи проектов – 16 мая. Общая сумма финансирования на 2017 год составляет 20 тысяч евро.

Положение конкурса и бланк заявки доступны на сайте думы в разделе “Pašvaldība – Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai”. Проекты можно подать в центре приема посетителей самоуправления на ул. Рожу, 6, и в Управлении недвижимости на ул. Пелду, 5. Фотографии со следами вандализма можно слать также на э-почту :nip@dome.liepaja.lv

Заявки могут подавать также религиозные организации и организации общественного блага.

В целом размер выделенного думой финансирования для ликвидации последствий вандализма в 2017 году выделено 20 тысяч евро.

Лиепайской полиции самоуправления также дан наказ уделять усиленное внимание вандализму. Также и жители призываются не быть равнодушными и, видя как вандалы пачкают здания, сообщать по телефону 63420269.

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