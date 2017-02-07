На выставке "Произведено в Лиепае" соберутся 184 участника

Ключевые слова новости города | дума

В традиционной выставке предпринимательской деятельности "Произведено в Лиепае", которая 17 и 18 марта состоится в Лиепайском олимпийском центре, примут участие 184 предпринимателя, – поведала специалист по общественным отношениям Лиепайской думы Даце Фрейденфелде.

Это, правда, немного меньше, чем в предыдущем, 2015 году, когда на выставке собралось более 190 участников.

Представительница самоуправления отметила, что в этом году на выставке "Произведено в Лиепае" можно будет ознакомиться со 114 предпринимателями и 70 оказывающими услуги из Лиепаи и ближайших краев – Гробини, Айзпуте, Приекуле, Дурбе, Вайнеде, Ницы, Павилосты и Руцавы. Будут представлены разные отрасли – строительство, транспорт, металлообработка, деревообработка, красота и мода, образование, реклама, ремесленничество, продовольствие и др.

Предприниматели на выставке не только представят свои продукцию и услуги, но и продемонстрируют их на практике, дадут консультации, предложат дегустацию, а также подумают о других мероприятиях. Разные продукты посетители смогут также приобрести.

Lasi arī šeit: Dalībai izstādē „Ražots Liepājā 2017” gatavojas 184 dalībnieki