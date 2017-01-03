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Начался прием проектов в Лиепайский бизнес-инкубатор

Ключевые слова новости города | дума

С 19 декабря начался прием проектов Лиепайский бизнес-инкубатор Латвийского агентства инвестиций и развития. В целом в Латвии работают 15 бизнес-инкубаторов, цель которых – способствовать развитию новых коммерсантов, таким образом, развивая экономику Латвии, и способствуя росту региона в целом.

„Улучшение среды предпринимательства является одним из этапов способствования экономического роста в стране. Чтобы поддержать коммерсантов именно на начальной фазе предпринимательства, в рамках программы бизнес-инкубатора создана качественная инкубационная среда, равная во всех регионах страны. Эта программа является эффективным видом активизации начала предпринимательства, особенно в регионах. Поддержка бизнес-инкубаторов позволит молодым предпринимателям быстро и успешно пройти через этот стартовый этап, чтобы в дальнейшем успешно развиваться” указал министр экономики Арвил Ашераденс.  

Целью инкубаторов является поддержка молодых, конкурентоспособных коммерсантов, обеспечение их всем необходимым и создание необходимой для развития среды, консультации, обучение и другие, необходимые для достижения целей, мероприятия.

Лиепайский бизнес-инкубатор находится на ул. Дарза 4/8. Территория его деятельности охватывает Лиепаю, а также Айзпутский, Броценский, Дурбский, Гробиньский, Ницский, Павилостский, Приекульский, Руцавский, Салдусский и Вайнодский края.

Проекты можно подать на домашней страничке ЛАИР, в одном из 15 бизнес-инкубаторов, а также по почте в центральное бюро ЛАИР в Ригу, ул. Персес, 2. Информация о заявках доступна на www.liaa.gov.lv .

Бизнес-инкубаторы ЛАИР финансируются в рамках проекта "Региональные бизнес-инкубаторы и инкубатор творческих индустрий".

Более подробная информация: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/atbalsts   

Lasi arī šeit: Sākas projektu pieņemšana LIAA Liepājas biznesa inkubatorā

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