НГО приглашают принять участие в конкурсе проектов

Ключевые слова новости города | дума

Чтобы способствовать доступность услуг и мероприятий, администрация Лиепайского самоуправления объявило конкурс софинансирования проектов способствования социальной интеграции среди негосударственных организаций (НГО).

Доступное софинансирование в рамках конкурса составляет 60 700 евро. В конкурсе, который проходит уже третий год, на софинансирование могут претендовать проекты, которые :

· Предусматривают реализацию общественно важных программ и мероприятий в Лиепае;

· Реализуют программы для людей с функциональными нарушениями;

· Улучшают качество оказания услуг людей с функциональными нарушениями;

· Предусматривают предоставлять услуги в институции социальной реабилитации;

· Привлекают значительные местные ресурсы и добровольцев на реализацию проекта

· Реализуют идеи, которые помогают создавать социально ответственных лиепайчан.

Свои заявки могут подавать общества, которые зарегистрированы в регистре представителей социальных услуг, и чей юридический адрес в Лиепае зарегистрирован не менее 2 лет.

Проекты можно подать до 16 часов 17 февраля в Центре приема посетителей Думы, ул. Рожу, 6, или по э-почте: nvo@dome.liepaja.lv.



С целями конкурса и другими условиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

В этом году НГО предлагаются 3 конкурса проектов:

1. Конкурс софинансирования проектов НГО, в котором организации могут претендовать на софинансирование на реализацию проектов социальных мероприятий, интеграции и гражданского соучастия.

2. Конкурс софинансирования проектов НГО социальной интеграции, в котором планируется помочь организациям оказывать социальные услуги, а также обеспечить их доступность людям с функциональными нарушениями.

3. Конкурс проектов способствованию здравоохранению, цель которого – способствовать здоровому образу жизни лиепайчан.



Дополнительная информация по телефону: 634 04721, 29 69 00 10 или э-почте: brigita.dreize@dome.liepaja.lv.

Lasi arī šeit: NVO aicinātas piedalīties sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā