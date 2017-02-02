НГО приглашают принять участие в конкурсе проектов

Чтобы способствовать доступность услуг и мероприятий, администрация Лиепайского самоуправления объявило конкурс софинансирования проектов способствования социальной интеграции среди негосударственных организаций (НГО).
Доступное софинансирование в рамках конкурса составляет 60 700 евро. В конкурсе, который проходит уже третий год, на софинансирование могут претендовать проекты, которые :
· Предусматривают реализацию общественно важных программ и мероприятий в Лиепае;
· Реализуют программы для людей с функциональными нарушениями;
· Улучшают качество оказания услуг людей с функциональными нарушениями;
· Предусматривают предоставлять услуги в институции социальной реабилитации;
· Привлекают значительные местные ресурсы и добровольцев на реализацию проекта
· Реализуют идеи, которые помогают создавать социально ответственных лиепайчан.
Свои заявки могут подавать общества, которые зарегистрированы в регистре представителей социальных услуг, и чей юридический адрес в Лиепае зарегистрирован не менее 2 лет.
Проекты можно подать до 16 часов 17 февраля в Центре приема посетителей Думы, ул. Рожу, 6, или по э-почте: nvo@dome.liepaja.lv.
С целями конкурса и другими условиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ .
В этом году НГО предлагаются 3 конкурса проектов:
1. Конкурс софинансирования проектов НГО, в котором организации могут претендовать на софинансирование на реализацию проектов социальных мероприятий, интеграции и гражданского соучастия.
2. Конкурс софинансирования проектов НГО социальной интеграции, в котором планируется помочь организациям оказывать социальные услуги, а также обеспечить их доступность людям с функциональными нарушениями.
3. Конкурс проектов способствованию здравоохранению, цель которого – способствовать здоровому образу жизни лиепайчан.
Дополнительная информация по телефону: 634 04721, 29 69 00 10 или э-почте: brigita.dreize@dome.liepaja.lv.
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