Объявлен конкурс проектов малых и средних коммерсантов

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С 23 января по 23 февраля зарегистрированные в Лиепае предприятия призываются подать заявки на конкурс софинансирования проектов малых и средних коммерсантов в 2017 году.

Общий объем софинансирования конкурса проектов малых и средних коммерсантов на 2017 год составляет 75 000 евро. Положением конкурса предусматривается, что на один проект можно получить софинансирование самоуправления до 50 % от общей сметы проекта, но не меньше 2 500 евро и не больше 10000 евро. Софинансирование можно получить на один проект.

Целями и приоритетами софинансирования проектов являются:

· Создание новых рабочих мест,

· Создание новых товаров и продуктов,

· Развитие коммерческой деятельности при помощи,

· Поддержка долгосрочных проектов.



Заявленным на конкурс проектам надо будет реализованным до 31 марта 2018 года.

Заявки можно на ул. Рожу, 6, в Управлении развития в 149-м кабинете и в Центре приема посетителей, а также в представительстве Лиепаи в Риги.

С положением конкурса и заявку на конкурс можно загрузить здесь:

· ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

· БЛАНК ЗАЯВКИ

Более подробную заявку можно получить по телефону 634 04 726.

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