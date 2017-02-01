Объявлен конкурс проектов малых и средних коммерсантов

С 23 января по 23 февраля зарегистрированные в Лиепае предприятия призываются подать заявки на конкурс софинансирования проектов малых и средних коммерсантов в 2017 году.
Общий объем софинансирования конкурса проектов малых и средних коммерсантов на 2017 год составляет 75 000 евро. Положением конкурса предусматривается, что на один проект можно получить софинансирование самоуправления до 50 % от общей сметы проекта, но не меньше 2 500 евро и не больше 10000 евро. Софинансирование можно получить на один проект.
Целями и приоритетами софинансирования проектов являются:
· Создание новых рабочих мест,
· Создание новых товаров и продуктов,
· Развитие коммерческой деятельности при помощи,
· Поддержка долгосрочных проектов.
Заявленным на конкурс проектам надо будет реализованным до 31 марта 2018 года.
Заявки можно на ул. Рожу, 6, в Управлении развития в 149-м кабинете и в Центре приема посетителей, а также в представительстве Лиепаи в Риги.
С положением конкурса и заявку на конкурс можно загрузить здесь:
· ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
· БЛАНК ЗАЯВКИ
Более подробную заявку можно получить по телефону 634 04 726.
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