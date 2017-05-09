Обновят покрытие внутриквартальных улиц

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В начале лета начнется приведение в порядок покрытия принадлежащих городу внутриквартальных улиц. В 2016 году на 15 таких участках в общей сложности обновлено 3,3 км покрытия. Этим летом строительные работы начнутся на 13 участках внутриквартальных улиц общей протяженностью 2,6 км. Правда, не предусмотрена полная реконструкция проезжей части, но будет обновлен верхний слой дорожного покрытия, что улучшит доступ во дворы многоквартирных домов и среду микрорайонов в целом. Работы не займут много времени, но будут моменты, когда жители не смогут заехать в свой двор. Об этом будут предупреждать дорожные знаки.

1. Места ремонта в Лиепаев 2017 году (.pdf) (Карта)

2. Ремонтируемые участки улиц в 2017 году (.pdf) (детализированные 13 фрагментов на карте)

Работы будут выполнены на следующих участках внутриквартальных улиц:

1. На участке проезжей части ул.Стразду вдоль земельных участков на ул.Стразду, 10 и 14 (протяженность ремонтируемого участка – около 130 м);

2. На участке проезжей части ул.Силькю вдоль земельных участков на ул.Силькю, 18, 20а и 22а (100 м);

3. На участке проезжей части ул.Зиемупес, от ул.Вентспилс до ул.Ташу (220 м);

4. На участке проезжей части ул.Лабрага, от ул.Гризупес до замельного участка на ул.Лабрага, 11; на участке ул.Леню, от ул.Лабрага до ул.Эдолес; на участке ул.Эдолес, от ул.Леню до ул.Гризупес (200 м);

5. На участке проезжей части ул.Павилостас вдоль земельных участков на ул.Павилостас, 1 и Павилостас, 3 (180 м);

6. На участке проезжей части ул.Межмалас, от железнодорожного переезда до ул.Виршу (200 м);

7. На участке проезжей части ул.Сакню, от ул.Зару до ул.Целму (330 м);

8. На участке проезжей части ул.Целму, от ул.О.Калпака до ул.Лапу (200 м);

9. На участке проезжей части ул.Драшу, от ул.Бривибас до ул.Ф.Грининя (110 м);

10. На внутриквартальном участке проезжей части ул.Сигулдас вдоль земельных участков на ул.Сигулдас, 11 и Дзинтару, 82 (200 м);

11. На участке проезжей части ул.Дуникас вдоль земельных участков на Дуникас, 23 и 25, на внутриквартальном участке проезжей части вдоль земельных участков на ул.М.Кемпес, 26 и 28 (320 м);

12. На внутриквартальном участке проезжей части ул.Э.Тисе вдоль земельных участков на ул.Э.Тисе 42, 44, 46 и 48 (300 м);

13. На внутриквартальном участке проезжей части ул.Клайпедас вдоль земельных участков на ул.Клайпедас, 102б, 116, 118, 118а и 120 (150 м).

Всего на работы по замене верхнего слоя из асфальтобетона внутриквартальных улиц запланировано израсходовать 528 000 евро. Сейчас выполняются необходимые проектировочные работы, на которые выделено 9750 евро.

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