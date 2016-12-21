Обустраивается новая площадка для выгула собак в Эзеркрасте

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В Эзеркрасте, на ул. Циецерес, 21, открылась новая площадка для выгула собак. Площадка оборудована по просьбам жителей, а ее общая площадь составляет примерно 2600 квадратных метров.

Территория ограждена оградой высотой 1.8 метра и имеет два входа. Создание площадки обеспечит выгул собак вне улиц и дворов, а также сами хозяева питомцев смогут более качественно заниматься со своими собаками.

Напоминаем, что на административной территории Лиепаи собак без поводка запрещается выпускать на детских игровых площадках, территориях школ, во дворах многоэтажных домов, в парках, скверах, за исключением специально обустроенных для этих целей мест.

Новой площадкой может пользоваться любой, соблюдая правила пользования, например, собака должна быть чипированной, а хозяева обязаны следить, чтобы их питомец не набрасывался на других собак.

Вместе с тем, самоуправление напоминает, что все собаки до 1 января 2017 года должны быть зарегистрированы в Сельскохозяйственной базе данных. Чтобы это сделать, собаку сначала надо чипировать. Регистрацию, сначала заплатив 3.50 евро, можно оформить Отделе среды Лиепайской думы, или же в ветеринарной клинике за примерно 5 евро.

Уже писалось, что самоуправление в апреле решило на ул.Циецерес, 21 обустроить площадку для выгула собак. Так как на территории нынешней собачьей площадки на аллее Звейниеку планируется строительство комплекса СПА, возникла необходимость ее обустройства в другом месте. Еще одна площадка находится на бульваре 14 Ноября, возле приюта для животных "Лаувас сирдс". Половина площадки используется для нужд животных из приюта, другая половина публично доступна, – пояснила А.Дамберга.

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