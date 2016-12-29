Первый социальный жилой дом в Лиепае отметил свое 20-летие

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19 декабря в Социальном доме на ул. Флотес, 14 был праздник, исполнилось 20 лет его деятельности. Поздравить жильцов и работников пришли заместитель председателя Лиепайской городской думы Гунар Ансиньш, директор социальной службы Ивета Барткевич, в гости были приглашены бывшие заведующие и партнеры по сотрудничеству из дошкольного образовательного заведения "Лиепиня". Работники детского сада "Лиепиня" подготовили поздравительный концерт. Особые поздравления получили те 18 жильцов, которые адрес на ул.Флотес, 14 своим домом называют все 20 лет. "У нас установлено сотрудничество со многими организациями, которые оказывают поддержку в праздники и будни", – пояснила заведующая Санта Вецбаштика. И именно при поддержке доброжелателей можно было подготовить праздничное угощение, подарки и цветы. Заведующая рассказала, что всегда отзывчивость проявляет шведская организация помощи "Gnosjo Helper", помогают также местные предприниматели.

Лесопитомник "Иве" подарил елку, которую можно будет посадить возле дома, дарит рассаду цветов для клумб, предприятие УПТК, которое выполняло ремонтные работы, в качестве подарка сделало одну дополнительную мощеную дорожку. "При виде такого ухоженного дома, теперь и его обитателям хочется содержать в чистоте все вокруг", – подтвердила заведующая.

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