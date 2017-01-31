Поддержали подготовку нового курса актеров в Лиепайском университете

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19 января на заседании Лиепайской думы было принято решение “О софинансировании учебной программы” для подготовки курса актеров в Лиепайском университете для нужд Лиепайского театра, что означает, что в 20121 году в театре появится новое поколение профессиональных актеров.

Решение предусматривает софинансирование в университете учебной программы бакалавра "Актерское искусство Драматического театра", чтобы обеспечить расширение труппы Лиепайского театра и сбалансировать в ней возрастные группы.

Финансовому управлению Лиепайской думы дано задание спланировать софинансирование из бюджета самоуправления на 2017 – 2021 годы в размере 67 176 евро, в том числе в этом году - 33 588 евро.

Софинансирование будет присвоено лишь после лицензирования учебной программы "Актерское искусство Драматического театра" в Министерстве образования и науки.

Решение было принято, опираясь на письмо ООО "Liepājas teātris" "Об обучении молодых актеров для нужд Лиепайского театра", в котором театр просит поддержать финансированием подготовку молодых актеров в университете.

О том, что самыми молодыми в труппе театра являются тридцатилетние актеры, руководитель театра Херберт Лаукштейнс говорил уже ранее. К тому же у театра имеется горький опыт с актерским курсом в Риге, когда после окончания курсов в Лиепайском театре оказались лишь два актера с курса.

Новый учебный курс начнется уже в этом году. Как пояснила представитель университета Занда Гутмане, планируется принять 12 студентов на данную программу актеров. Так как программу планируется лицензировать в марте, то на этот курс невозможно уже получить государственное софинансирование, поэтому финансирование выделит наше самоуправление.

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