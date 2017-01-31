Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 31. января

+0°C
Ветер: A 3.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Tekla, Violeta

Поддержали подготовку нового курса актеров в Лиепайском университете

Ключевые слова новости города | дума

19 января на заседании Лиепайской думы было принято решение “О софинансировании учебной программы” для подготовки курса актеров в Лиепайском университете для нужд Лиепайского театра, что означает, что в 20121 году в театре появится новое поколение профессиональных актеров. 

Решение предусматривает софинансирование в университете учебной программы бакалавра "Актерское искусство Драматического театра", чтобы обеспечить расширение труппы Лиепайского театра и сбалансировать в ней возрастные группы. 

Финансовому управлению Лиепайской думы дано задание спланировать софинансирование из бюджета самоуправления на 2017 – 2021 годы в размере 67 176 евро, в том числе в этом году - 33 588 евро. 

Софинансирование будет присвоено лишь после лицензирования учебной программы "Актерское искусство Драматического театра" в Министерстве образования и науки. 

Решение было принято, опираясь на письмо ООО "Liepājas teātris" "Об обучении молодых актеров для нужд Лиепайского театра", в котором театр просит поддержать финансированием подготовку молодых актеров в университете. 

О том, что самыми молодыми в труппе театра являются тридцатилетние актеры, руководитель театра Херберт Лаукштейнс говорил уже ранее. К тому же у театра имеется горький опыт с актерским курсом в Риге, когда после окончания курсов в Лиепайском театре оказались лишь два актера с курса.

Новый учебный курс начнется уже в этом году. Как пояснила представитель университета Занда Гутмане, планируется принять 12 студентов на данную программу актеров. Так как программу планируется лицензировать в марте, то на этот курс невозможно уже получить государственное софинансирование, поэтому финансирование выделит наше самоуправление. 

Lasi arī šeit: Atbalsta jauna aktieru kursa sagatavošanu Liepājas Universitātē

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Новости города

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!