Поддержали строительство пристройки к детскому саду "Крикситис"

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18 мая на заседании думы была поддержана реализация проекта "Развитие инфраструктуры Лиепайского дошкольного учреждения "Kriksītis" в 2018-2019 годах, который предусматривает строительство новой пристройки к детсаду на территории между улицами Э. Вейденбаума и К. Укстиня. Это позволить уменьшить очередь в муниципальные детсады по менььшей мере на 140 человек.

На заседании думы также было решено обеспечить финансирование в размере 2 700 000 евро, в случае необходимости привлекая кредитные ресурсы.

В апреле началась подготовка проекта строительства пристройки в детсаде "Kriksītis". Управление образования подготовило техническую спецификацию для строительства, по которой специалисты ООО "Komunālā pārvalde" подготовят необходимые документы. Строительство планируется начать в 2018 году, и планируется его реализовать за год, увеличив число мест в детсаде по меньшей мере на 140 человек.

Лиепайское самоуправление таким образом продолжает решать проблемы доступности дошкольных заведений, чтобы уменьшить очереди в них. 16 февраля на заседании думы было принято решение выделить 45 тысяч евро на подготовку технического проекта строительства пристройки.

Пристройку планируется строить на территории на ул. Вейденбаума м К. Укстиня, где раньше находилось 31-ое училище. Будет проведена реконструкция также нынешних зданий, что позволит увеличить число мест в детсаде по меньшей мере на 140 мест, достигнув 220 мест.

В рамках проекта также планируется построить переходную галерею, которая соединит нынешнее здание детсада со зданием бывшего техникума. В галерее планируется построить мастерские верандного типа.

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