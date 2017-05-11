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Поддержку на сохранение исторических зданий хотят получить 33 претендента

Ключевые слова новости города | дума

Этой весной лиепайчане подали больше заявок на сохранение исторических зданий и памятников культуры при соучастии самоуправления. Всего в самоуправлении получено 33 проектные заявки, – информировал специалист по общественным отношениям Айгар Шталс.

Общая сумма, на которую владельцы или управляющие историческими зданиями хотят продолжить или начать приведение в порядок своей собственности, достигает 677 857,08 евро, в том числе они хотят получить софинансирование от самоуправления в размере 301 187,62 евро. В свою очередь, Лиепайская дума в бюджете для этой цели сейчас зарезервировала 100 000 евро. В настоящее время начато рассмотрение заявок.

Со списком поданных проектов можно ознакомиться здесь: http://www.liepaja.lv/page/3674 

  В отличие от двух предыдущих лет, когда в основном запрашивалась и предоставлялась поддержка на подготовку документации, исследование, инвентаризацию и обследование памятника и разработку проекта, в этом году основная часть – 19 подателей проектов – претендуют на софинансирование строительных работ в исторических зданиях. Эксплуатационники многоквартирных домов подали 17 заявок, 8 – владельцы индивидуальных домов, еще 8 – юридические лица. Исторические здания, которые их владельцы хотят реставрировать, находятся на улицах Републикас, Ф.Бривземниека, Дзинтару, К.Валдемара, Индрикя, Бариню, Пелду, Палму, Кугиниеку, Куршу, Тиргоню, Лудвикя, Улиха, А.Пумпура, Паста и на проспекте Курмаяс. Владельцы хотят реставрировать фасады, крыши, подъезды, наружные двери, веранды, изготовить окна, аналогичные историческим.

Правила самоуправления предусматривают, что для подготовки документации может быть предоставлено софинансирование в размере 75 процентов от общих затрат, но не более 2000 евро. И строительные работы могут быть поддержаны 75-процентным софинансированием. Но не более 20 000 евро. В свою очередь, обновление деталей – исторических окон, дверей и других элементов – в размере 50 процентов от общих затрат, но не более 2000 евро. Одно из существенных условий – та часть здания, для обновления которой получены городские деньги, должна быть публично обозримой. Например, если реставрируется подъезд, он в определенное время должен быть доступен. 

Для справки

Сохранение памятников культуры при софинансировании самоуправления

2015 год

* Подан 31 проект.

* Поддержано 30.

* Софинансирование самоуправления – 48 955,97 евро.

2016 год

* Подано 29 проектов.

* Одобрены все. 

* Софинансирование самоуправления – 81 479,08 евро.

Lasi arī šeit: Atbalstu vēsturisko ēku saglabāšanai vēlas saņemt 33 pretendenti

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