Подсветили героев гимна Лиепаи

Ключевые слова новости города

Чтобы дополнить новшествами прогулочные маршруты в Лиепае, с 13 мая в Лиепае подсвечены герои гимна Лиепаи на проспекте Курмаяс.

В настоящее время скульптуры хорошо просматриваемы только в светлое время суток. ПО данным бюро туризма Лиепайского района скульптуры гимна Лиепаи находятся в десятке топа достопримечательностей города, поэтому их необходимо подсвечивать и в темное время суток. Это оценят как жители, так и гости города.

В целом Коммунальное управление приобрело 5 прожектор освещения, которые подсвечивают пять скульптур данной композиции.

Лиепайчане и гости города доселе не были мотивированы в темное время суток выбирать в качестве маршрута для прогулки проспект Курмаяс, поскольку в темное время все данные объекты плохо освещены. Теперь же, подсвеченные объекты стали более светлыми и визуально привлекательными.

На приобретение прожекторов подсветки затрачено 6 632 eiro.

Lasi arī šeit: Izgaismo Liepājas himnas tēlus