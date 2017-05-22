Подсветили героев гимна Лиепаи

Чтобы дополнить новшествами прогулочные маршруты в Лиепае, с 13 мая в Лиепае подсвечены герои гимна Лиепаи на проспекте Курмаяс.
В настоящее время скульптуры хорошо просматриваемы только в светлое время суток. ПО данным бюро туризма Лиепайского района скульптуры гимна Лиепаи находятся в десятке топа достопримечательностей города, поэтому их необходимо подсвечивать и в темное время суток. Это оценят как жители, так и гости города.
В целом Коммунальное управление приобрело 5 прожектор освещения, которые подсвечивают пять скульптур данной композиции.
Лиепайчане и гости города доселе не были мотивированы в темное время суток выбирать в качестве маршрута для прогулки проспект Курмаяс, поскольку в темное время все данные объекты плохо освещены. Теперь же, подсвеченные объекты стали более светлыми и визуально привлекательными.
На приобретение прожекторов подсветки затрачено 6 632 eiro.
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