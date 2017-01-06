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Поздравили первых новорожденных в этом году

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В первый день нового года в Лиепайской региональной больнице на свет появились три мальчика, которые родились в семьях лиепайчан. Чтобы поздравить родителей и малышей, вчера в больницу отправились председатель Лиепайской городской думы Улдис Сескс и его заместитель Гунар Ансиньш.

Одна из мам – Лаура Земгале рассказала, что уже 31 декабря чувствовала приближение важного момента. Муж Эдгар отвез ее в больницу 1 января утром около 11 часов, и уже без пяти минут два родился сынишка Даниэл. Вместе с женой был и папа малыша. Он принимал участие и в первых родах. Теперь в семье Земгалсов двое сыновей. Старшему – Оливеру уже 2 года и 6 месяцев. Что о втором сыне говорит папа? Л.Земгале: "Конечно, он очень горд и рад!" Все близкие тоже от всего сердца рады новому родственнику.

Специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе рассказала, что в прошедшем 2016 году в родильном отделении на свет появилось 1158 детей. Годом раньше, в 2015 году, новорожденных было на 6 деток меньше – 1152.

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