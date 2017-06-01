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Праздник стропил нового легкоатлетического манежа

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Каркас здания будущего легкоатлетического манежа за два месяца построен. Сегодня подрядчик – акционерное общество "УПБ" с заказчиком – самоуправлением и будущим хозяином сооружения – самоуправленческим ООО "Лиепаяс олимпискайс центрс" отмечают праздник стропил.

"Праздник стропил – момент, когда можем увидеть весь общий объем строительства – облик сооружения, каким большим, длинным и широким оно будет. И это момент, когда заказчик с подрядчиком по традиции собираются вместе, оценивают, как далеко мы продвинулись, и желают друг другу успешного финиша", – газете "Курземес вардс" рассказал член правления предприятия "УПБ" намс" Карлис Балгалвис.

  Так быстро смонтировать каркас можно было потому, что "УПБ" разработало также технический проект сооружения, и на этом этапе постепенно заказывало на своих заводах – "МБ бетонс" и "РК металс" необходимые железобетонные и металлические конструкции. Комплекс манежа состоит из двух разных функциональных объемов. В четырехэтажном объеме будут находиться общежития, столовая, раздевалки, душевые, хозяйственные помещения. Высота этой части сооружения будет 16,29 метра, а высота другой части – манежа – 12,27 метра. Праздник стропил относится к обеим частям здания, так как они уже возведены до конструкций крыши.

"Хребет сооружения построен, приступаем к внутренним работам, которые нужно выполнять под крышей. Все крупнейшие работы – отделка, покрытия, окна, инженерные коммуникации и другие еще впереди. Поэтому было важно построить каркас по возможности быстрее", – пояснил Карлис Балгалвис. Следующий праздник на этом строительном объекте будет, когда он будет сдан в эксплуатацию – это должно произойти в январе 2018 года.

До сих пор в строительном процессе никаких существенных задержек не было. Это потому, что подрядчик сам проектировал сооружение и "проблемы в корне не допущены". Для создания конструкций крыши сооружения потребовалось 400 тонн металла, пролет крыши составляет 55 метров, но "УПБ" строило также здания со 100-метровым пролетом, и Лиепайский легкоатлетический манеж в отношении конструкций не является уникальным. Все-таки в масштабе Латвии уникальным является проектирование такого  объекта – впервые в стране технический проект разрабатывался с использованием трехмерного моделирования и интеграцией в модели всех технически сложных дел "до каждого винтика". Латвийское законодательство еще не требует проектирования такого вида, а в зарубежных объектах "УПБ" уже раньше применяло моделирование 3D. "Это реально позволяет уменьшить вероятность ошибок", – говорит Э.Балгалвис. Автором эскизного проекта сооружения является архитектор Андрис Кокинс, а реализация технического проекта находится в руках инженеров и архитекторов "УПБ". 

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