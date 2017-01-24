Предлагают заявить претендентов на Лиепайский приз культуры 2016

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Лиепайское управление культуры призывает лиепайчан оценить наиболее яркие события и личности в культурной жизни города в 2016 году, заявив претендентов на Лиепайский приз культуры 2016

Заявки можно подать с 16 января до 3 февраля.

Претендентом может стать как физическое, так и юридическое лицо (коллектив, индивидуальное достижение, мероприятие, которое прославило имя Лиепаи в рамках страны или мира). Претендента может также выдвинуть любое физическое или юридическое лицо, а также он сам, подкрепив достижения описанием и материалами, которые это доказывают.

В этом году Приз культуры будет вручен в шестой раз. Церемония вручения приза состоится 24 февраля.

Заявить претендента можно, заполнив анкету здесь: http://liepajaskultura.lv/lv/liepajas-kulturas-balvas-2016-pretendentu-pieteiksana/ или в помещении управления культуры, на 2-м этаже Дома латышского общества, в 96-м кабинете.

Положение доступно в интернете – www.liepajaskultura.lv – и в Управлении культуры. Телефон для информации: +371 63483939.

Претендентов будут оценивать заместитель руководителя самоуправления Вилнис Витковский, заместитель руководителя Управления культуры Найрис Лазданс, художник Эгон Першевиц, ведущий ТВ и радио Зигфрид Муктупавелс и другие.



В прошлом году денежные премии в размере 2100 евро получили два претендента: Янис Крастиньш за книгу “Лиепая. Архитектура югендстиля” и Бигбенд Музыкального училища и его руководитель Янис Ивушканс.

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