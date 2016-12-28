При софинансировании думы восстанавливают детали старинных зданий

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При реализации программы сохранения Лиепайских памятников культуры, в этом году в двух зданиях были отреставрированы отдельные элементы, и была также выплачена часть софинансирования на них.

Комиссия стройуправы приняла изготовление и установку двух аналоговых каменных крылец на ул. Тиргоню, 17, и реставрацию дверей на ул. Бариню, 31.

На ул. Тиргоню, 17 были изготовлены и установлены новые ступеньки к дверям. Ступеньки были изготовлены по старинным образцам. Общие затраты проекта составили 2081,20 евро, а софинансирование самоуправление составило 1040,60 евро.

На ул. Бариню, 31 завершена реставрация дверей исторического здания.

В 90-ые годы прошлого века оригинальные двери были заменены на некачественные материалы. В прошлом году в подвале здания был найден старый косяк дверей. В этом же году, по его размерам и виду были изготовлены новые косяки. Были отреставрированы и другие элементы портала.

Во время реставрационных работ, по мере возможностей были сохранены как оригинальные детали, а также изготовлены идентичные. Но была встроена современная фурнитура.

Реставрация дверей была важной, но лишь малой частью всех необходимых еще работ. Самоуправление софинансировало в 2015 году разработку строительного проекта (1887,6 евро) и в этом году – реставрацию дверного портала (1051,85 евро).

Уже в течение двух лет самоуправление выделяет софинансирование на сохранение памятников культуры.

В 2016 году общее количество поданных проектов составило 33. Общая сумма проектов составила 145 268 евро, а поддержка самоуправления - 81 479 евро.

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