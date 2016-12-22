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Приглашают подать заявку на участие в чемпионате по зимнему плаванию

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21 января в Лиепае, в месте отдыха “Beberliņi”, состоится уже 5-ый Открытый чемпионат Лиепаи по зимнему плаванию и этап XIII Чемпионата Латвии по зимнему плаванию на длинных дистанциях. Каждый заинтересованный приглашается зарегистрироваться на чемпионат на страничке veloronis.lv, где доступно также положение чемпионата. 

В соревнованиях могут принять участие 150 человек, по достижении этого числа прием заявок может быть прерван. 

Во время соревнований можно будет не только поддержать пловцов, но и покататься на пони и принять участие в других аттракционах. Если погодные условия будут подходящими, то можно будет также покататься на лыжах и на коньках.

Цель соревнований – привлечь зимних пловцов со всей страны, продолжив традиции. Популяризировать закалку и зимнее плавание среди жителей, активизировать нынешнюю деятельность клуба пловцов, а также наладить сотрудничество между самоуправлением, пловцами, общественными и коммерческими организациями. 

В этом году пловцы соберутся в новом месте – в северной части Беберлини, у парка приключений „Tarzāns”. 

Мероприятие организует и проводит клуб “VeloRonis”. Больше информации доступно на страничке  veloronis.lv .

В этот же день в Лиепае состоится и Праздник корюшки. 

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