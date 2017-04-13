Приглашают посетить праздник свободы в Лиепае

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4 мая в Лиепае обширной программой "Праздник свободы в Лиепае" будет отмечаться 27-я годовщина провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики, а также день 4 мая 2017 года во всей Латвии объявлен началом торжеств столетия Латвийского государства.

Мероприятия "Праздника свободы в Лиепае" начнутся богослужением в Лиепайской церкви св.Троицы в 9.30 в присутствии высших должностных лиц Латвийского государства, Национальный вооруженных сил (НВС) и руководства Лиепайского самоуправления.

В свою очередь, в 10.30 в рамках акции открытия торжеств столетия государства "Обними Латвию" президент Латвийской Республики Раймонд Вейонис вместе с лиепайской молодежью будет сажать дуб столетия Латвии в исторически значимом месте – на площади им. Я.Чаксте. Примечательно, что в 1925 году, когда Лиепая отмечала свое 300-летие, высшие должностные лица Латвии того времени, в том числе первый президент Латвии Янис Чаксте, в каждом углу площади посадили по одной липе.

На этом мероприятии будут присутствовать и выступят с обращением также командир НВС генерал-майор Леонид Калниньш, председатель Лиепайской думы Улдис Сескс, а также высшие должностные лица Латвийского государства. На мероприятии выступит лиепайский музыкант Иво Фоминс вместе с хором мальчиков Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна (дирижер Илзе Балоде), ницкий мужской хор (дирижер Екаб Озолиньш) и смешанный хор Лиепайской государственной 1-й гимназии (дирижер Екаб Озолиньш). Режиссер праздника – Даце Грунтмане.

В рамках акции "Обними Латвию" вдоль границы Латвии будут высажены 100 посвященных столетию Латвии дубов – как стража силы и духовности Латвии. На территориях 43 самоуправлений, которые находятся вблизи границы Латвии, также и в Лиепае, будут посажены дубы, рядом с которыми будет установлена табличка с указанием, что это дуб столетия Латвии.

С 11.30 до 12.00 на ул. Юрас можно будет увидеть парад военных подразделений и техники, а также показательные полеты. Чтобы ознакомить с Национальными вооруженными силами, оборонная отрасль традиционно в День восстановления независимости государства, 4 мая, в одном из краев Латвии организует день НВС. В этом году местом проведения мероприятия выбрана Лиепая.

С 12.30 до 16.30 возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс" и на променаде можно будет увидеть показательные выступления и осмотреть выставку военной экипировки, вооружения и техники – транспортеры и бронемашины, ремонтную и транспортную технику, артиллерийские и противотанковые пушки, лодки и другое оснащение, также погранохраны, государственной и военной полиции.

Также 4 мая уже в шестой раз состоятся игры по ориентированию для команд "Следы Лиепаи в Латвии". Команды могут записаться для участия в играх до 24 апреля, заполнив анкету на домашней странице самоуправления www.liepaja.lv, в разделе "Общество" – "Следы Диепаи в Латвии-2017". Открытие игр состоится в 113 часов возле Липайской городкой думы, а финиш – в Лиепайском олимпийском центре с 17 часов.

"Праздник свободы в Лиепае" организуют Лиепайское самоуправление и Лиепайское управление культуры в сотрудничестве с Министерством обороны, НВС и бюро столетия Латвии Министерства культуры.

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