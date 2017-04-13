Приглашают учреждения и общества участвовать в Днях волонтерской работы

Чтобы увеличить понимание волонтерской работы, Отдел общественного соучастия и способствованию здоровью Лиепайской думы до 20 апреля призывает подать свои заявки государственным и муниципальным учреждениям, а также обществам, которые были бы готовы в Дни волонтерской работы задействовать интересующихся. Дни волонтерской работы в Лиепае пройдут с 11 по 13 мая.
Мероприятие организует Лиепайская дума в сотрудничестве с инфоцентром “Europe Direct” чтобы помочь волонтером найти учреждения для работы, а учреждениям волонтеров. В этом году лиепайчане уже в 7 раз приглашаются активно вовлечься в волонтерскую работу и получить опыт.
Если хотите поддержать Дни волонтерской работы, то просим присылать информацию о волонтерской работе:
1) описание выполняемой работы;
2) желаемое число волонтеров;
3) дни для волонтерской работы;
4) в какое время;
5) требования для волонтеров (возраст, опыт и тд.);
6) имя фамилия контактной персоны в учреждении, э-почта, номер телефона.
Информацию необходимо прислать до 20 апреля на э-почту brigita.dreize@dome.liepaja.lv. Дополнительная информация по телефону 29690010.
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