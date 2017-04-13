Приглашают учреждения и общества участвовать в Днях волонтерской работы

Ключевые слова новости города | дума

Чтобы увеличить понимание волонтерской работы, Отдел общественного соучастия и способствованию здоровью Лиепайской думы до 20 апреля призывает подать свои заявки государственным и муниципальным учреждениям, а также обществам, которые были бы готовы в Дни волонтерской работы задействовать интересующихся. Дни волонтерской работы в Лиепае пройдут с 11 по 13 мая.

Мероприятие организует Лиепайская дума в сотрудничестве с инфоцентром “Europe Direct” чтобы помочь волонтером найти учреждения для работы, а учреждениям волонтеров. В этом году лиепайчане уже в 7 раз приглашаются активно вовлечься в волонтерскую работу и получить опыт.

Если хотите поддержать Дни волонтерской работы, то просим присылать информацию о волонтерской работе:

1) описание выполняемой работы;

2) желаемое число волонтеров;

3) дни для волонтерской работы;

4) в какое время;

5) требования для волонтеров (возраст, опыт и тд.);

6) имя фамилия контактной персоны в учреждении, э-почта, номер телефона.



Информацию необходимо прислать до 20 апреля на э-почту brigita.dreize@dome.liepaja.lv. Дополнительная информация по телефону 29690010.

Lasi arī šeit: Aicina iestādes un biedrības piedalīties Brīvprātīgā darba dienās