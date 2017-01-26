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Призывают жителей быть ответственными и в случае отказа отменить запись у врача

Ключевые слова новости города | дума

Чтобы улучшить ситуацию в системе записи  врачам и обеспечить возможность своевременно получать медицинские услуги, самоуправление Лиепае призывает жителей быть ответственными и в случае отказа отменить запись у врача. Как свидетельствуют данные статистики, примерно 25% жителей, которые записались к специалисту, не приходят на визит, таким образом, искусственно создавая очередь.

Одной из главной причин на запись на прием к врачу является ограниченное финансирование государством медицинских услуг. Чтобы избежать ситуации, когда во второй половине года квоты закончились полностью, например, в Лиепайской больнице квоты разделены примерно поровну на протяжении всего года, и записи на прием к врачу производятся только за месяц.

Но часто очереди создаются искусственно, поскольку многие записавшиеся к врачу лиепайчане не приходят на визит. Лиепайское самоуправление проанализировало данные и пришло к выводу, что число не пришедших на прием к врачу составляет 20-25 %, а в некоторых учреждениях это число достигает даже 30 %. Поэтому самоуправление призывает жителей быть ответственными и в случае отказа отменить запись у врача, если не имеется возможность попасть на визит к врачу.

Врачи также отмечают, что зачастую пациенты записываются сразу в несколько учреждений и не отказывают тем местам, в которые потом не приходят.

Лиепайское самоуправление призывает также пациентов использовать услуги электронной записи. Если жителю не удалось записаться к врачу по телефону или лично, то электронная запись служит дополнительной опцией. Если кто-то из пациентов, который записался к врачу, отменил свою запись, то его место предлагается другим стоящим в очереди электронной записи лиепайчанам. 

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