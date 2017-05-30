Призывают жителей подавать свои идеи или предприятия для рассказов о ветрогоне Лиепаи

Ключевые слова новости города | дума

Начиная лиепайскую творческую кампанию, жители Лиепаи, предприятия могут подать свои свои идеи или предприятия для рассказов о ветрогоне Лиепаи.

Рассказы можно заявить, а также получить информацию о лиепайском ветрогоне получить на www.vejrade.lv .

“В творчестве появилось нечто новое. В творчестве – творчество. А ветрогон происходит, когда в голову дует лиепайский ветер. Ветрогон легко понять – надо лишь выйти на улицу. Открыть рот и глубоко в карман засунуть телефон. Что будет дальше? Дальше ветер закрутит у тебя в голове твои мысли. Так появляется идея для большого предприятия, или просто хорошее настроение”, рассказывает творческий директор кампании Волдемар Дудумс.

Не удивительно, что впервые ветрогон открыли именно в Лиепае. В городе, в котором рождается ветер. В городе, в котором даже понедельники не бывают одинаковыми.

“Наибольшая ценность в нашем городе – это люди, поэтому в новой рекламной компании в Лиепае мы хоти людям рассказать о настоящих лиепайчанах и их работе. На этот раз мы предлагаем также и самим жителям поделиться своими рассказами”, рассказывает представитель Лиепайской думы Зита Лаздане.

Если и у тебя есть идеи или работы, которые были созданы лиепайским ветром в голове, напиши о них нам на www.vejrade.lv в разделе MANA VĒJRADE. Вместе мы можем распространить их по всему миру, чтобы люди знали, что возникает в голове из-за лиепайского ветра!

Подданные рассказы будет читать творческая команда, которая также лично свяжется со всеми авторами – чтобы выразить свое восхищение, обсудить присуждение знака лиепайского ветрогона, или – чтобы пригласить вместе создавать будущие рассказы о лиепайском ветрогоне!

Lasi arī šeit: Aicina pieteikt savas idejas vai uzņēmumus Liepājas vējrades stāstiem!