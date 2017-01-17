Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 17. января

-3°C
Ветер: DA 3.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dravis, Tenis

Производство шведского предприятия “Trelleborg Wheels Systems” перенесут в Лиепаю

Ключевые слова новости города | дума

Дочернее предприятие "Trelleborg Wheels Systems" компании "Trelleborg АВ" приняло решение прервать деятельность в шведском городе Севше и перенести производство в Лиепаю.

Специалист по общественным отношениям Лиепайского самоуправления Эвита Энгеле пояснила, что "Trelleborg Wheels Systems" решило перенести всю деятельность по разработке и производству  колесных дисков на одно производство. После тщательного исследования решено, что начиная с 2018 года это будет производство колесных дисков в Лиепайском бизнес-центре на ул.Капседес.

Старший руководитель проектов группы предприятия Ян Веннберг Лиепайскому самоуправлению рассказал, что у производства в Севше, на котором заняты примерно 30 человек, сейчас сравнительно низкая рентабельность.

"Trelleborg АВ" действует в 44 странах. Предприятие занимает ведущее место в мире, предлагая инженерные полимерные решения в промышленности, автомобилестроении, отрасли добычи нефти и газа, оснащении транспорта, в сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры и авиапромышленности.

Lasi arī šeit: Zviedrijas uzņēmuma “Trelleborg Wheels Systems” ražotni no Sēvšes pārcels uz Liepāju

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Новости города

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!