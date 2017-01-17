Производство шведского предприятия “Trelleborg Wheels Systems” перенесут в Лиепаю

Ключевые слова новости города | дума

Дочернее предприятие "Trelleborg Wheels Systems" компании "Trelleborg АВ" приняло решение прервать деятельность в шведском городе Севше и перенести производство в Лиепаю.

Специалист по общественным отношениям Лиепайского самоуправления Эвита Энгеле пояснила, что "Trelleborg Wheels Systems" решило перенести всю деятельность по разработке и производству колесных дисков на одно производство. После тщательного исследования решено, что начиная с 2018 года это будет производство колесных дисков в Лиепайском бизнес-центре на ул.Капседес.

Старший руководитель проектов группы предприятия Ян Веннберг Лиепайскому самоуправлению рассказал, что у производства в Севше, на котором заняты примерно 30 человек, сейчас сравнительно низкая рентабельность.

"Trelleborg АВ" действует в 44 странах. Предприятие занимает ведущее место в мире, предлагая инженерные полимерные решения в промышленности, автомобилестроении, отрасли добычи нефти и газа, оснащении транспорта, в сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры и авиапромышленности.

Lasi arī šeit: Zviedrijas uzņēmuma “Trelleborg Wheels Systems” ražotni no Sēvšes pārcels uz Liepāju