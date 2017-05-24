Работу начал комплекс доступности пляжа

С пятницы, 19 мая, работу начал комплекс доступности лиепайского пляжа. Он открыт с 11 до 19 часов при благоприятных погодных условиях в летний сезон, и им можно пользоваться бесплатно.
Проводник, или ассистент ждет в комплекса посетителей – и людей с особыми нуждами, и молодых родителей. Для людей с расстройствами зрениями и двигательных функций здесь доступны подходящие раздевалки, туалет, душ, настил, ведущий к морю, и кресло-коляска для купания. В свою очередь, семьи с маленькими детьми могут здесь найти место для пеленания детей. Люди с нарушениями зрения в комплексе могут использовать устройство аудиобуев для более безопасного плавания и тактильной картой, отображающей территорию окрестности.
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