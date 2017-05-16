Реновация Лиепайской 1-ой гимназии завершится благоустройством двора

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В Лиепайской 1-ой гимназии этим летом планируются завершительные работы по реновации здания, обновив фасад во внутреннем дворе и благоустроив школьный двор, чтобы он был привлекательным, а также его можно было использовать для спортивных занятий и отдых на переменах. Планируется также реновация библиотеки, а также кабинетов природоведения.

Осталось четыре этапа реновации, которые начнутся сразу после завершения учебного года. Планируется восстановить внутренний фасад во дворе, спортивную площадку, благоустроить внутренний двор.

В соответствии с дополнениями проекта Илзе Мекшы, планируется реновировать фасад хозпостройки, перестроить участок забора, завершить ремонт цокольного этажа, а также улучшить инженерные сети. В конкурсе проектов за право произвести данные работы общей стоимостью 605 909,78 евро победило предприятие "UPTK".

Большая часть средств на строительные работы будет покрыта за счет 1,73 миллионов евро от ERAF (Европейский фонд регионального развития).

Реновация здания гимназии в течении 5 лет была разбита на 32 этапа, вложив примерно 3 миллиона евро за счет финансирования ЕС и думы.



Работы по реновации проходят по техническому проекту ООО “Wonderfull”

(архитектор Илзе Мекша). Как подчеркнул директор гимназии Хелвий Валцис, общий процесс реновации характеризуют две линии: историческая и современная.

Во-первых, это возврат к изначально предусмотренной функциональной схеме. Во-вторых, обеспечено необходимое для роста молодежи “сцепление” с современностью – доступность среды, пожарная безопасность и доступность.

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