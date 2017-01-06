С 7 января можно ввести данные для предстоящей э-регистрации первоклассников

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Начиная с февраля 2017 года, детей в первый класс можно будет зарегистрировать также электронным способом. Это оговорено утвержденными Лиепайской думой обязательными правилами о порядке, в котором ребенка регистрируют и принимают в первый класс основанных городским самоуправлением всеобщих образовательных заведений.

С 7 января родители первоклассников в регистр образования города Лиепаи: http://reģistrs.liepaja.edu.lv/ смогут ввести данные для предстоящей э-регистрации первоклассников.

В день регистрации – 6 февраля – нужно будет завершить регистрацию, выбрав два или три учебных заведения в приоритетной последовательности и сохраняя заявление. Параллельно будет сохранена также обычная регистрация – начиная с 6 февраля, родители в порядке очереди смогут подать заявление в Лиепайское городское управление образования, а не в школе на месте, как это происходило в предыдущие годы. При регистрации следует представить свидетельство о рождении ребенка и подтверждающий личность одного из родителей документ.

Регистрация первоклассников на 2017/2018 учебный год начнется 6 февраля 2017 года в 9.00 и продолжится 30 дней. Укомплектование классов в школах будет проводиться, начиная со второй недели марта, соответственно установленному руководством каждой школы порядку. Подать заявления в первый класс можно будет в два или три выбранных родителями учебных заведения в приоритетном порядке. Все заявления – и отправленные по э-почте, и полученные непосредственно от родителей – будут точно зафиксированы в порядке очереди, согласно их времени регистрации.

Начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере предлагает родителям тщательно обдумать, какую из ближайших к их месту жительства или месту работы школ выбрать, поскольку в Лиепае в одном микрорайоне есть даже несколько школ и общественный транспорт легкодоступен во всем городе. 23 января в 16.00 в зале Лиепайской государственной 1-й гимназии управление образования для родителей первоклассников проведет особый семинар и об адаптации первоклассников, и об э-регистрации, предоставляя также практическую помощь и консультации. Интересующиеся могут записаться на семинар по э-почте: reģistrs@liepaja.edu.lv.

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