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С наступлением теплой погоды, призывают защититься от клещей

Ключевые слова новости города | дума

С наступлением теплой погоды проснулись и клещи. Отдел среды, здоровья и общественного соучастия думы  призывает жителей защититься от клещей.
Весной и летом многие отправляются на отдых на природу. Чтобы насладиться этим отдыхом, надо соблюдать меры предосторожности. Чтобы клещей можно было легче обнаружить, надевайте светлую одежду, а также длинные штаны и одежду с длинным рукавом, и головной убор. 

Представительница Лиепайской региональной больницы Валентина Гринцевич подчеркивает, что повторно отправляясь в лес, не стоит одевать те же вещи, что и в прошлый раз. И после посещения леса одежду необходимо сразу же постирать.

По большей части клещи живут на стеблях травы на высоте 10 сантиметров от земли. Самыми уязвимы являются щиколотки, поэтому не стоит в лес идти в платье. В лесу или на поляне необходимо время от времени проверять, не присосался ли где-нибудь клещ.  

Используйте также различные спреи от насекомых, которые можно разбрызгать на одежду. Находясь в лесу, проверяйте одежду и кожу. Также и дома проведи осмотр тела. Если возможно, то попросите кого-нибудь помочь осмотреть вас. Стоит помнить, что клещей домой могут принести также и домашние животные, а также их можно занести домой на полевых цветках и ветках деревьев.  

Если у вас присосался клещ, то лучше всего его снять в медицинском учреждении. Если вы делаете это самостоятельно, то делать это необходимо очень внимательно, чтобы не оторвать ему головку.

В травмпункте Лиепайской больницы клеща может снять специалист, но, чтобы его проверить, необходимо отправить клеща в Ригу, и это является платной услугой. 

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