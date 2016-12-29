Улучшают интенсивность движения транспорта на железнодорожном переезде на ул. Калпака

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На этой неделе у светофоров на перекрестке улиц Райня, Капсетас и 1905 года для пешеходов установлена кнопка вызова, которая поможет улучшить и оптимизировать работу светофоров, – проинформировала советник председателя Лиепайской думы Лига Ратниеце-Кадеге.

Это лишь одно из мероприятий, чтобы уменьшить пробки у железнодорожного переезда на улицах О.Калпака и Райня. Большая часть работ будет продолжена в следующем году, – пояснил председатель Лиепайской думы Улдис Сескс.

На эти цели в бюджете 2017 года самоуправление выделило 57 000 евро. Предусмотрено, что в феврале будут размещены также детекторы транспорта для автоматического регулирования работы светофоров в каждом направлении движения, в зависимости от реального потока транспорта. В свою очередь, в апреле ГАО "Латвияс дзелзцельш" запланировало привести в порядок покрытие переезда, а предприятие самоуправления "Комунала парвалде" начнет работы на ул.О.Калпака, оборудуя расширение проезжей части у автобусной остановки.

У.Сескс отметил, что особенно важно это для жителей микрорайона Лаума, которым нередко долго приходится ждать, прежде чем пересечь переезд. Осуществление всех упомянутых работ улучшит эту ситуацию.

Самые большие пробки на улицах О.Калпака и Райня, если не закрыт переезд, обычно образуются в утренние и вечерние часы. В проведенном ранее исследовании сделан вывод, что причин у пробок несколько – потоку движения препятствует автобусная остановка на ул.О.Калпака до переезда, а также плохое состояние переезда, что способствует уменьшению скорости движения. Также на поток транспорта во время интенсивного движения влияет перекресток улиц Райня, Капсетас и 1905 года.

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