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В этом году в акции "Ночь музеев" в Лиепае примут участие 27 участников

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В этом году в международной акции «Ночь музеев» в Лиепае примут участие 27 участников, которые приглашают услышать и насладиться мероприятием как в центре города, так и в других районах города.

"Ночь музеев" программа (.jpg) 

20 мая с 19 до 1 часу ночи свои двери откроют не только музеи нашего города, но и другие учреждения. Тема ночи музеев в этом году – Время. Каждый участник его понимает, ощущает по своему.


20 мая с 19 часов вагончик “Libau Train” предложит всем особый маршрут, за особые цены. Первой остановкой будет Лиепайский музей, где в 19 часов официально откроют мероприятие. 


В программу Лиепайского музея входит много активностей, в том числе концерт группы “Flame & The Rolltones”, открытие выставки, демонстрация средневекового оружия, чтение стихов и многое другое. 

В свою очередь, филиал Лиепайского музея на ул. Укстиня 7/9 предложит посетителям вернуться в 80-ые годы минувшего столетия. 

Между тем, на другой стороне города в Тюрьме военного городка будет возможность сыграть в игру “Airsoft”, а также ознакомиться с миром анимационных фильмов. 

Также и “BB Wakepark” будет ждать в гости всех желающих, чтобы отметить начало активного сезона.

В Новой Лиепае гостей будут ждать творческое пространство “Ideju bode”, а также центр любознательности “ZINOO” на ул. Аутору 4/6.

В акции примут участие и другие заведения и учреждения города.

Более подробную информацию можно найти на www.liepajasmuzejs.lv и www.facebook.com/MuzejuNaktsLiepaja/ .

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