В Лиепае состоится бизнес-форум машиностроения и металлообработки

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2 февраля в Лиепайском государственном техникуме состоится бизнес-форум по машиностроению и металлообработке, который объединит профессионалов, предпринимателей и закупщиков индустрии, – сообщило Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР).

На мероприятии будет возможность ознакомиться с новейшими тенденциями и достижениями в отраслях машиностроения и металлообработки в Латвии, а также зарубежные и местные эксперты дадут оценку росту отрасли и обсудят перспективы предприятий на международных рынках. Главными темами форума будут машиностроение в Латвии, преимущества нашей страны, особенно Лиепаи, в привлечении инвестиций и в начинании бизнеса, профессиональное образование и компетентная рабочая сила и др.

Во время бизнес-форума состоится также контактная биржа между зарубежными закупщиками и латвийскими предприятиями.

Участие в форуме – бесплатное, и желающие могут подать заявки на домашней странице ЛАИР, правда, число мест ограничено.

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