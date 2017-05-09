В Лиепае состоятся дни добровольного труда

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Чтобы способствовать пониманию о добровольном труде, в Лиепае с 11 по 13 мая будут проходить Дни добровольцев. В эти дни каждый лиепайчанин сможет ознакомиться с трудом добровольцев в различных отраслях.

В этом году добровольцы смогут помочь в работах по благоустройству двора филиала "Лиепая" Государственного центра социального ухода "Курземе", а также в социальном доме (на ул.Флотес, 14) привести в порядок и рассортировать книги в библиотеке.

Мероприятие организует администрация Лиепайского городского самоуправления в сотрудничестве с Лиепайским информационным центром "Europe Direct", чтобы помочь учреждениям и добровольцам найти дорогу друг к другу и чтобы между обеими сторонами установилось постоянное долгосрочное сотрудничество.

Чтобы работать в каком-либо учреждении, надо найти наиболее подходящее место и до 9 мая заполнить анкету:

Целью добровольного труда является укрепление сотрудничества между учреждениями и добровольцами и в повседневности, не только в виде акций. Это будет уже седьмой раз, когда лиепайчан приглашают участвовать в днях добровольного труда и получать новый опыт.

Вестником дней добровольцев в Лиепае является член правления предприятия "Blue Shock Race" Артис Даугинс. "Предлагаю и Тебе присоединиться и стать добровольцем. Твою помощь и поддержку всегда оценят те, кому Ты будешь помогать. Добровольный труд – это новый опыт как для Тебя, так и для меня", – подчеркивает Артис Даугинс.

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