Во время большой толоки в Лиепае планируется привести в порядок около 30 территорий

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Чтобы способствовать ухоженности административной территории города Лиепаи, апрель уже традиционно объявляется месячником чистоты, в рамках которого выявляются, приводятся в порядок и убираются неухоженные территории города. В этом году Большой субботник во всей Латвии состоится 22 апреля, когда каждый лиепайчанин приглашается не только собирать отходы, но и выполнять другие добрые дела – создавать чудесные цветочные клумбы, обновлять заборы и выполнять другие работы по благоустройству.

Идея мероприятия основывается на добровольном соучастии в упорядочении среды, способствуя сплоченности, доброжелательности и ощущению хорошо проделанной работы.

КАРТА БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ В ЛИЕПАЕ

В последние годы в рамках Большого субботника акцентируется образование по вопросам среды, а также мероприятие дополняет движение по благоустройству дворов. Каждый год на Большом субботнике выдвигается определенный лейтмотив, чтобы призвать общество обратить внимание на то, насколько связаны наши повседневные действия со средой. Лейтмотив 2017 года – "Латвии БЫТЬ зеленой!".

Целью проекта является к 2018 году, дню 100-летия Латвии, сделать нашу страну самым чистым и ухоженным местом на карте мира – дать возможность природе обновиться, очистить ее от отходов, а также побудить жителей самим заботиться об окружающей среде.

В рамках Большого субботника рекомендуется собирать бытовые отходы – пластмассовые бутылки, жестяные банки, бумагу и стекло. Для сбора отходов будет установлено несколько контейнеров, более подробная информация о пунктах сбора будет размещена на домашней странице самоуправления www.liepaja.lv.

Администрация Лиепайского самоуправления призывает жителей быть активными и участвовать в Большом субботнике, так как это поможет создавать красивую и ухоженную среду и в будущем. Дополнительная информация в отделе среды администрации Лиепайского самоуправления по телефону: 634 04745.

Больше информации о Большой толоке в Латвии : www.talkas.lv.

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