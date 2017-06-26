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Возможность Лиепайской молодежи принять участие в проекте по обмену в Италии

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У четырех молодых людей есть возможность этим летом получить опыт в международном проекте в Италии. До 28 июня есть возможность подать заявку на участие в проекте “Discovering Cultures Through Media”, который пройдет с 1 по 12 августа в городе Трапетто в Сицилии. В команду набираются 4 человека в возрасте от 17 до 30 лет, которые готовы принять участие в проекте про СМИ, понимание своей культуры и критичное мышление в среде молодежи. 

В рамках проекта пройдут симуляции, ролевые игры, дискуссии, мастерские, которые позволят понять влияние СМИ на общество, как они создают понимание различных культур и стереотипы о странах. Проект пройдет на английском языке. Размещение оплачивается проектов, а дорога оплачивается участниками, но позже деньги за билеты оплачиваются в соответствии с калькулятором дистанции проектов ЭРАСМУС.

Подача заявки: http://ej.uz/mediji_italija 

Это лишь один из проектов, которые предлагает Лиепайский дом молодежи. С 30 июля по 6 августа десять человек отправятся в Данию по проекту “CONNECTED 3”, где будут заниматься сочинением песен, танцами и театром молодежь из Дании, Литвы, Латвии и Финляндии. 

Молодежь, которая желает больше узнать об участии в международных проектах по обмену, а также о волонтерской работе за рубежом, приглашается в Лиепайский дом молодежи на ул. Кунгу, 24, информацию можно также получить на www.facebook.com/JauniesuMaja или по э-почте jauniesumaja@liepajasbjc.lv.

Lasi arī šeit: Iespēja Liepājas jauniešiem piedalīties apmaiņas projektā Itālijā

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