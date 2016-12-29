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Вручили Приз года в науке

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Церемония вручения Приза года в науке 20 декабря проходила в Лиепайской думе в предрождественской атмосфере. Сначала своей игрой порадовали молодые гитаристы Кристен Купчс и Мик Акотс. Собравшихся приветствовал заместитель председателя Лиепайской думы Вилнис Витковский, который выступил с презентацией будущего нашего города и ознакомил с намеченными делами по встрече 100-летнего юбилея Латвии.

Обратившиеся к участникам церемонии начальник Лиепайского управления образования Кристине Ниедре-Латхере, ректор Лиепайского университета Даце Маркус и проректор Иева Озола акцентировали, что в этом году наука нашего города расширилась, так как заявленные исследования были посвящены разным отраслям и сферам, представленных работ тоже было много. И это планку науки нашего города поднимает выше. Еще один акцент – с серьезными заявками выступают молодые исследователи, а это свидетельствует о том, что наша наука имеет будущее.

  Приз года в науке – 600 евро в этом году получили один ученый и авторский коллектив. Приз присвоен Артуру Медвецкому за межотраслевое исследование "Карис Рудольф Крейцбергс и его время: идентичность в жизненной деятельности педагога" и авторский коллектив монографии "Силуэты писателей Курземе – 4". За изучение и популяризацию литературного наследия Курземе 400 евро получил Бенедикт Калнач, подготовивший монографию "20th Century Baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options".

На торжественной церемонии были награждены три лауреата приза молодого ученого. Каждый из них получил 300 евро. Призов удостоены: Виестур Калниньш за исследование "Оценка синергического эффекта загрязнения воздуха методами биоиндикации и параметров среды", Хелена Веценане за исследование "Взаимосвязи формирования понимания здорового образа жизни и привычек студентов", Павел Юр за работу "Способствование гражданскому соучастию молодежи в педагогическом процессе".

Лауреат Артур Медвецкий сказал, что главный приз – это время, которое мы можем посвятить друг другу: "Я рад оценке и счастлив быть вместе с вами".

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