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Все еще не заключены около 400 договоров о вывозе отходов

Ключевые слова новости города | дума

Администрация Лиепайского самоуправления в сотрудничестве с ООО “Liepājas RAS” реализует мероприятия, чтобы улучшить охозяйствование отходов в Лиепае – полиции самоуправления дано задание найти и предупредить тех владельцев домов, которые еще не заключили новые договора о вывозе отходов.

В свою очередь, жителей многоэтажных домов призывают ограничить места для вывоза отходов, чтобы к ним не могли попасть другие лица, а ООО “Liepājas RAS” создаст консультативную рабочую группу с целью оценки возникшей проблемной ситуации. 

С 1 декабря 2016 года в Лиепае работать начали новые оператор по вывозу мусора – общество “Vides pakalpojumi Liepājai”, а также ООО “Eko Kurzeme” и ООО “Eco Baltia Vide”. В настоящее время операторы подводят итоги первого месяца работы.   

Заместитель исполнительного директора самоуправления Мартиньш Тиденс проинформировал, что до сих пор еще не заключены около 400 договоров о вывозе отходов. Это означает, что по этим адресам отходы не вывозятся.   

Чтобы уберечь честных жителей и уменьшить риск, что придется платить за вывоз мусора в том числе других лиц, полиции самоуправления дано задание найти и предупредить тех владельцев домов, которые еще не заключили новые договора о вывозе отходов.


Кроме того, администрация Лиепайского самоуправления считает, что второй проблемой является неэффективный вывоз отходов с площадей, коих в городе 20.

Планируется, что консультативная рабочая группа будет создана уже в самое ближайшее время. 

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