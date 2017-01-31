Ввели два новых социальных пособия и расширят круг получателей продовольствия

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С 5 января 2017 года в Лиепае ввели два новых социальных пособия и расширить круг получателей продовольствия. 8 декабря на заседании Лиепайской думы были приняты соответствующие поправки.

“Это первые из семи шагов, которые мы собираемся предпринять до начала будущего года, чтобы поднять уровень жизни малообеспеченных лиепайчан. Планируется также увеличить уровень доходов малообеспеченных на 10 евро”, отметил заместитель председателя думы Гунар Ансиньш.

Планируется также увеличить единоразовое пособие репрессированным лицам, ввести новое пособие для инвалидов в инвалидном кресле.

Пособие на продовольствие с этогогода можно будет получать людям с доходом до 90 евро. Это пособие составляет 45 евро, и его выделяют в качестве продовольственной карты на приобретение товаров в магазине TOP. В бюджете социальной службы в 2017 году на эти цели предусмотрено 4000 евро.

Чтобы устранить ситуации, когда малоимущее лицо из-за нехватки средств не может оформить персональные документы, введено новое пособие для жителей с низким уровнем дохода – пособие на оформление персональных документов. Как известно для выдачи документов необходимо заплатить госпошлину в установленном Кабинетом министров порядке.

Чтобы запросить и получить все упомянутые пособия, жителям необходимо обращаться в Социальную службу на ул. Вейденбаума, 3.

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