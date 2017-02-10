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Жителей призывают подать заявки на получение софинансирования для благоустройства дворов микрорайонов

Ключевые слова новости города | дума

Администрация Лиепайского самоуправления уже пятый год подряд объявляет конкурс на получение софинансирования для благоустройства дворов микрорайонов, что позволит жителям благоустроить окрестности жилого дома и улучшить условия для проживания. Проекты в самоуправление можно подать до 8 мая 2017 года. 

На реализацию программы в 2017 году в бюджете самоуправления вначале планировалось 100 000 евро, но эту сумму планируется увеличить.

Заявки проектов необходимо подать в Центр приема посетителей думы (ул. Рожу, 6) или по почте. Перед подачей проекта необходимо согласовать планируемую смету проекта с сотрудником коммунального управления Мартиньшем Якобсоном по тел. 26162882, или э-почте: martins.jakobsons@kpliepaja.lv.

Вся информация о необходимой документации проекта, а также правила доступны на домашней страничке думы в разделе “Pašvaldība – Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana – 2017.gads.”

По вопросам и консультациям писать на э-почту aivars.kanka@dome.liepaja.lv или звонить по те. 63404717 и 29407687. Консультации также можно получить в Управлении недвижимости на ул. Пелду. 5.

Подобный конкурс проводится самоуправлением уже в пятый раз. 

В 2013 году были поддержаны 20 проектов на благоустройство 21 земельного участка. Софинансирование думы составило EUR 403 013,74.

В 2014 году были поддержаны 26 проектов на благоустройство 34 земельного участка. Софинансирование думы составило EUR 855 558,77.

В 2015 году были поддержаны 14 проектов на благоустройство 23 земельного участка. Софинансирование думы составило EUR 763 000,00 EUR. 

В 2016 году были поддержаны 7 проектов на благоустройство 22 земельного участка. Софинансирование думы составило EUR 690 689,00.

Lasi arī šeit: Iedzīvotāji var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai 

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