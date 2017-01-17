Аэропорт ищет работников

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Лиепайский аэропорт приглашает на работу агентов по обслуживанию пассажиров, мастеров летного поля и электроинженера, – корреспонденту "Курземес вардс" подтвердил руководитель предприятия самоуправления ООО "Авиосабиедриба Лиепая".

Подать заявление на работу следует до конца января, а работу планируется начать 1 марта, – свидетельствует информация Лиепайского международного аэропорта, помещенная на портале facebook.com. До начала работы необходимо время для обучения будущих работников, – сказал А.Спруде.

Означает ли расширение команды аэропорта, что приближается также время, когда аэропорт начнет обслуживать самолеты и регулярные рейсы. А.Спруде сказал, что конкретной информации, которую можно поведать, нет, но разговоры на эту тему ведутся и становятся все более конкретными.