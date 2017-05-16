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"airBaltic" начинает выполнять полеты между Ригой и Лиепаей  (3)

Ключевые слова airbaltic | аэропорт

Фото: ЛЕTA

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" с сегодняшнего дня начинает выполнять полеты между Ригой и Лиепаей, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Первый полет из Риги в Лиепаю запланирован в 23.25.

Как ранее заявил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс, для региональной экономики Курземе новый маршрут в Лиепаю очень важен, он также дополнит существующий маршрут в Палангу.

Со своей стороны мэр Лиепаи Улдис Сескс отметил, что уже с начала реконструкции Лиепайскогоаэропорта возобновление регулярных рейсов из Лиепаи было событием, которого жители города, и особенно предприниматели, очень ждали.

"Возобновление полетов сделает Лиепаю важным национальным и международным пунктом назначения для путешественников, одновременно способствуя экономическому развитию города, более широким возможностям организации международных конференций, концертов мирового уровня, спортивных мероприятий, развитию медицинского туризма и курортной деятельности и, конечно же, многие смогут вновь открыть Лиепаю как место, где можно жить и работать. До того как аэропорт был закрыт на реконструкцию, он обслужил почти 45 тыс. пассажиров и 2700 самолетов, но я уверен, что при сегодняшних возможностях города в скором времени мы сможем достичь еще более высоких результатов", - сказал он.

Полеты по маршруту Рига-Лиепая будут выполняться три раза в неделю самолетом "Q400 NextGen". Продолжительность полета - 40 минут, стоимость билета в одном направлении - начиная с 15 евро с сборами аэропорта и платой за транзакцию.

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