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Намеченный на 15 апреля "Базарчик вещей бамбино" в торговом центре "Баата" все-таки не состоится, – информировали организаторы.

"Интерес участниц и потенциальных посетителей был большой, – поясняя причины, говорит Санта Рудзите, – все-таки мы всегда это мероприятие хотели создавать особенно, и на сей раз, подсчитав все нужды, – аренду помещений, столов, детские мероприятия, – поняли, что "не потянем".

Если будет найдено решение, организаторы обязательно попытаются что-то организовать летом. "Мы хотим, чтобы это было праздником закупок, а если не получится, то возлагаем большие надежды на осень, когда, возможно, сможем вернуться в Дом латышского общества", – допускает С.Рудзите, подчеркивая, что это не обещание, а очень большая вероятность.

После того, как было сообщение об отмене мероприятия, было получено много вопросов, поскольку базарчик заслужил доверие и участников, и посетителей. Организаторам было тяжело сообщать, что базарчик все-таки не состоится. "К сожалению, на этот раз результат такой", – подвела итог С.Рудзите.